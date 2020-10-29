البنوك المركزية تبيع الذهب لأول مرة منذ 10 سنوات بسبب الجائحة

بلومبرج _ زادت مبيعات البنوك المركزية عن مشترياتها من الذهب لأول مرة منذ 2010، في الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول المنتجة للذهب الاستفادة من ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي زادت مبيعات البنوك المركزية من الذهب عن مشترياتها بمقدار 12.1 طن خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين زادت المشتريات عن المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 141.9 طن.

وأشارت وكالة بلومبرج لانباء إلى أن مبيعات البنوك المركزية للذهب قادها بنكا أوزباكستان وتركيا المركزيان في حين زادت مبيعات بنك روسيا المركزي من الذهب عن المشتريات لأول مرة منذ 13 عاما.

من ناحيته يتوقع بنك سيتي جروب الأمريكي عودة طلب البنوك المركزية على الذهب إلى التعافي في العام لمقبل بعد تباطؤ الطلب خلال العام الحالي، في أعقاب وصول الطلب على المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية في عامي 2018 و2019 .

وقد باع البنك المركزي المصري التركي خلال الربع الثالث من العام الحالي 22.3 طن فيما باع البنك المركزي المصري الأوزباكستاني 9ر34 طن، بحسب مجلس الذهب العالمي.

وتسعى أوزباكستان إلى تنويع سلة محتويات احتياطي النقد الأجنبي لديها وتقليل حصة الذهب فيه، في إطار مساعيها للخروج من العزلة التي استمرت عقودا.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج