المركزي الياباني يخفض توقعات النمو ويبدي تفاؤلا حيال التعافي

_ قلص بنك اليابان المركزي يوم الخميس توقعاته للاقتصاد والأسعار في السنة المالية الحالية لكنه كشف عن رؤية أكثر تفاؤلا حيال فرص التعافي، مشيرا إلى أن إجراءات التحفيز التي اتخذها تكفي حتى الآن.

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وحذر البنك المركزي المصري من أن التوقعات تكتنفها ضبابية كثيفة بسبب تداعيات الجائحة على الإنفاق في قطاع الخدمات وتجدد زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا مما ينال من فرص تعاف عالمي مستدام.

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي المصري على سياسته النقدية دون تغيير، ليظل هدف أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1 بالمئة ويستبقي تعهدا لتوجيه أسعار المدى الطويل حول الصفر.

ولم يُدخل بنك اليابان المركزي أي تعديلات على حزمة إجراءات تستهدف تخفيف قيود التمويل عن الشركات، وهو ما أصبح أداته الرئيسية للتعامل مع الاقتصاد في خضم الجائحة التي تعصف به.

وفي تقرير ربع سنوي، خفض البنك توقعه للنمو في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021 إلى انكماش بنسبة 5.5 بالمئة من انكماش 4.7 بالمئة في توقعات يوليو تموز، وذلك بسبب الإنفاق الخدمي الضعيف خلال فصل الصيف.

خفض البنك المركزي المصري أيضا توقعه لتضخم أسعار المستهلكين الأساسية في السنة المالية إلى تراجع نسبته 0.6 بالمئة من تراجع 0.5 بالمئة في توقعات يوليو.

وقال التقرير “من المرجح أن يتحسن اقتصاد اليابان بوجه عام مع انحسار تداعيات جائحة فيروس كورونا تدريجيا، لكن وتيرة التعافي ستكون متوسطة.”

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