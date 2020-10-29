انطلاق اجتماعات اللجنة المصرية العراقية العليا المشتركة على مستوى الخبراء ببغداد

انطلقت أمس الأربعاء، بالعاصمة العراقية بغداد، اجتماعات الخبراء من الجانبين المصري والعراقي، برئاسة طارق الشعراوي، مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي، ووليد حبيب الحلو، وكيل وزارة التجارة العراقية، وذلك تمهيدًا لأعمال الجلسة التحضيرية الوزارية التي تُعقد غدًا الجمعة برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، وعلاء الجابوري، وزير التجارة عن الجانب العراقي، ثم الأعمال الختامية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين يوم السبت.

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وشارك في الاجتماعات بجانب مسئولي وزارة التعاون الدولي، ممثلين عن وزارات الخارجية، والصحة والسكان، والعدل، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والقوى العاملة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإنتاج الحربي، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، والطيران المدني، والمالية، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والداخلية والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي، وهيئة الاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز حماية المستهلك.

ويعمل الخبراء من الجانبين خلال الاجتماعات التي عقدت أمس الأربعاء، وتستمر اليوم الخميس أيضًا، على التجهيز للاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري، واجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والاتفاق على الصياغات النهائية للوثائق الجاهزة للتوقيع في ختام أعمال اللجنة العليا.

وخلال الاجتماعات تم تقسيم المشاركين من الخبراء إلى خمس لجان فرعية هي لجنة الخارجية والتنسيق السياسي، ولجنة الشئون التجارية والاستثمارية والمالية، ولجنة الشئون القنصلية والقضائية والأمن والموارد البشرية، ولجنة الشئون الفنية والإنتاج والطاقة، فضلا عن لجنة المراجعة القانونية والصياغة للاتفاقيات، والتي تقوم بدراسة الوثائق المتفق عليها وتعد محضر اجتماعات اللجنة العليا.

ويأتي انعقاد اللجنة المصرية العراقية العليا المشتركة، تنفيذًا لمخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن التي عقدت خلال أغسطس الماضي، بهدف تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخلال الفترة الماضية تم عقد عدة لقاءات تحضيرية سابقة على الاجتماعات التي تتم في العاصمة العراقية بغداد، آخرها اجتماع خبراء الجانب المصري الذي عقد بمقر وزارة التعاون الدولي يوم الأحد الماضي.

ومن المستهدف أن يتم توقيع عدد من الوثائق الهامة بين مصر والعراق خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في عدة قطاعات حيوية منها النقل الجوي، والبحري، والضرائب، والصناعة، والصحة، والعدل، والإسكان والتشييد والبناء، وحماية البيئة، وغير من الاتفاقيات الهامة.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد التقت سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشيد الدليمي، في وقت سابق من الشهر الماضي، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، وأكدت خلال اللقاء عل عمق العلاقات المصرية العراقية.

وتطلع الحكومة لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما عقد قطاع التعاون العربي والأفريقي بالوزارة، اجتماعًا الأسبوع الماضي، ضم ممثلين عن 29 جهة حكومية لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة.

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 5 يوليو 1988، وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية هامة من آليات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية لتنسيق أطر التعاون الدولي مع دولة العراق.

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