أرباح شركات الحكومة الصينية تقفز 52.5% في سبتمبر

_ قالت وزارة المالية الصينية يوم الخميس إن أرباح الشركات المملوكة للدولة ارتفعت 52.5 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، مدعومة بنقل ملكية أصول يتعلق بشركة خطوط الأنابيب (SE:2360) الوطنية الجديدة بايب تشاينا. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر، تراجعت أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة 16 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.28 تريليون يوان (340.15 مليار دولار). خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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