أكثر من نصف مليون شركة شديدة التعثر المالي في بريطانيا بسبب الجائحة

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بلومبرج _ ارتفع عدد الشركات شديدة التعثر المالي في بريطانيا بنسبة 9% لتصل إلى 557 ألفا خلال الأشهر الستة الماضية المنتهية في أواخر سبتمبر، بسبب جائحة كورونا
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وجاءت أحدث الاحصاءات بحسب ما جاء في دراسة نشرتها “بيجبيز تراينور” المتخصصة في إعسار المؤسسات اليوم ونقلتها “بلومبرج”.
وتعريف الشركات “شديدة التعثر المالي” ينطبق على الشركات التي صدر بحقها حكم قضائي بشأن تسجيل ديون تصل قيمتها إلى 5000 جنيه أو إذا تم تحديدها خلال نظام تسجيل مخاطر الائتمان.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع عدد الشركات المتعثرة ماليا في بريطانيا بنسبة 6% في الربع الثالث بالمقارنة من الربع الثاني وهي أكبر قفزة ربع سنوية تحدث منذ 3 أعوام.
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