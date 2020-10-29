موانئ دبي وأحواض السفن الإسرائيلية تقدمان عرضا مشتركا في خصخصة ميناء حيفا

_ قالت شركة أحواض بناء السفن الإسرائيلية يوم الخميس، إنها قدمت عرضا مشتركا مع موانئ دبي العالمية في عملية خصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقعت الشركتان اتفاقا للتعاون الحصري في عملية خصخصة الميناء، أحد ميناءين بحريين رئيسيين في إسرائيل. يأتي ذلك في أعقاب اتفاق إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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