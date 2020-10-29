الارشيف / مال وأعمال

موانئ دبي وأحواض السفن الإسرائيلية تقدمان عرضا مشتركا في خصخصة ميناء حيفا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

_ قالت شركة أحواض بناء السفن الإسرائيلية يوم الخميس، إنها قدمت عرضا مشتركا مع موانئ دبي العالمية في عملية خصخصة ميناء حيفا الإسرائيلي.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقعت الشركتان اتفاقا للتعاون الحصري في عملية خصخصة الميناء، أحد ميناءين بحريين رئيسيين في إسرائيل.

يأتي ذلك في أعقاب اتفاق إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موانئ دبي وأحواض السفن الإسرائيلية تقدمان عرضا مشتركا في خصخصة ميناء حيفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا