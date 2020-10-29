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بلومبرج _ واصلت الليرة التركية خسائرها لليوم الخامس، في حين من المنتظر أن يكون أسوأ شهر لها هذا العام، بعد جهود رسمية ليست كافية لدعم العملة.
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وانخفضت الليرة التركية بنسبة 0.8 في المائة إلى 8.256 مقابل الدولار ما رفع تراجعها هذا العام إلى 28 في المائة.
ومع انخفاض العملة، قام محافظ البنك المركزي المصري، بمراجعة توقعات التضخم بالارتفاع، حيث سينتهي التضخم العام عند 12.1 في المائة، ارتفاعا من التوقعات السابقة عند 8.9 في المائة.
ونقلا عن “بلومبرج”، قال محلل اقتصادي لا يوجد سبب يمنع الليرة من تجاوز مستوى مثل 9.00 لكل دولار في الأسابيع المقبلة، في حين أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري لن يكون بمثابة استجابة سياسية ذات مصداقية طويلة الأجل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الليرة التركية تتجه نحو أكبر انخفاض شهري في 2020 وتسجل 8.25 مقابل الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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