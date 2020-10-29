الليرة التركية تتجه نحو أكبر انخفاض شهري في 2020 وتسجل 8.25 مقابل الدولار

بلومبرج _ واصلت الليرة التركية خسائرها لليوم الخامس، في حين من المنتظر أن يكون أسوأ شهر لها هذا العام، بعد جهود رسمية ليست كافية لدعم العملة.

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وانخفضت الليرة التركية بنسبة 0.8 في المائة إلى 8.256 مقابل الدولار ما رفع تراجعها هذا العام إلى 28 في المائة.

ومع انخفاض العملة، قام محافظ البنك المركزي المصري، بمراجعة توقعات التضخم بالارتفاع، حيث سينتهي التضخم العام عند 12.1 في المائة، ارتفاعا من التوقعات السابقة عند 8.9 في المائة.

ونقلا عن “بلومبرج”، قال محلل اقتصادي لا يوجد سبب يمنع الليرة من تجاوز مستوى مثل 9.00 لكل دولار في الأسابيع المقبلة، في حين أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري لن يكون بمثابة استجابة سياسية ذات مصداقية طويلة الأجل.

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