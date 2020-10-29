إكسون موبيل تبقي على توزيعات الأرباح دون تغيير لأول مرة منذ 1982

_ أبقت إكسون موبيل على التوزيعات النقدية لربعها الرابع عند 87 سنتا للسهم لتصبح 2020 أول سنة لا ترفع فيها شركة النفط الأمريكية العملاقة توزيعات الأرباح لمساهميها منذ 1982.

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فاجأ الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة وتهاوي الطلب إكسون موبيل هذا العام. وتراجعت الأسعار في الولايات المتحدة 39 بالمئة منذ بداية العام كما تهاوى الطلب العالمي بسبب جائحة كوفيد-19.

وتعهدت إكسون بخفض النفقات والوظائف في إجراءات قد تعلن يوم الجمعة. وقرار الإبقاء على توزيعات الأرباح النقدية الفصلية دون تغيير قد يشير إلى أنها تتوقع تحسنا من خفض النفقات يسمح لها بمواصلة تلك التوزيعات المرتفعة.

والتوزيعات السنوية البالغة 3.48 دولار للسهم تعادل 10.6 بالمئة من سعره.

شهدت إكسون موبيل خسائر لفصلين متواليين للمرة الأولى هذا العام ومن المتوقع أن تتكبد خسائر تبلغ ملياري دولار عن العام بأكمله، وفقا لتقديرات ريفينتيف باستبعاد مبيعات الأصول وخفض القيمة.

ومن المقرر أن تعلن الشركة النتائج المالية للربع الثالث يوم الجمعة.

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