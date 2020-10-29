فولكسفاجن الألمانية تربح 3 مليارات دولار في الربع الثالث رغم قيود كورونا

وكالات _ انتعشت عائدات عملاق صناعة السيارات الألمانية فولكسفاجن في الربع الثالث حيث حققت صافي أرباح بلغ أقل قليلا من 2.6 مليار يورو (3 مليارات دولار) عقب نصف أول صعب من العام جراء إغلاقات وقيود فيروس كورونا.

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وحققت فولكسفاجن خسائر في الربع الثاني بلغت 1.6 مليار يورو.

وسجلت العلامة التجارية لسيارات الركاب التابعة للمجموعة أرباحا تشغيلية في الربع الثالث بلغت أكثر من نصف مليار يورو. وكان هذا أقل بنسبة 40 بالمئة من نتائج 2019 لفترة يوليو – سبتمبر التي بلغت 886 مليون يورو.

ولكن العلامة التجارية الرئيسية لشركة فولكسفاجن تمكنت من تعويض الخسائر الكبيرة التي شهدتها في النصف الأول من العام عندما ضربت إغلاقات وقيود فيروس كورونا سوق السيارات بقوة. وفي الربع الثاني، بلغت الخسائر ملياري يورو تقريبا.

وجرى تسليم نحو 1.48 مليون سيارة ركاب فولكسفاجن في الربع الثالث بتراجع نسبته 2.7 بالمئة على أساس سنوي. وتراجعت العائدات بنسبة 13 بالمئة لتصل إلى 18.6 مليون يورو خلال تلك الفترة.

ولا تدرج فولكسفاجن الكميات التي تسليمها من أفرعها الصينية في عائدات المجموعة.

وتعد الصين أكبر سوق وحيدة للشركة. تتمتع فولكسفاجن بنصيب الأسد في السوق في الصين وكانت الأعمال في الربع الثالث هناك أعلى ربحية عما كانت عليه قبل عام.

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