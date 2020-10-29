المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0%

_ أبقى البنك المركزي المصري الأوروبي على سياسته بالغة التيسير دون تغيير اليوم الخميس لكنه أشار إلى تقديم مزيد من الدعم في ديسمبر لاقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني في ظل موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا.

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وقال البنك المركزي المصري في بيان “مجلس المحافظين سيضبط أدواته على النحو الملائم للتعامل مع التطورات بما يكفل أوضاع تمويل مواتية لدعم التعافي الاقتصادي والتصدي لأي تداعيات سلبية للجائحة على مسار التضخم المتوقع.”

ويشتري البنك المركزي المصري الأوروبي بالفعل السندات بمستويات مرتفعة غير مسبوقة في إطار خطوات لتخفيف تداعيات الجائحة، مما يمنح صناع السياسات الوقت للتخطيط لخطوتهم التالية مع مواصلة حث الحكومات لتفعيل أدوات الميزانية في دعم الاقتصاد.

وتضمن قرار اليوم أيضا الإبقاء على سعر فائدة الإيداع عند مستوى قياسي منخفض يبلغ سالب 0.5 بالمئة وتثبيت سعر إعادة التمويل الرئيسي عند الصفر.

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