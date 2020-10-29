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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تحقق تحسنا للأسبوع الثاني على التوالي

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وكالات _ كشفت البيانات الصادرة اليوم عن مكتب العمل الأمريكي عن استمرار تحسن مؤشر طلبات إعانات البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الأخير بصورة ملحوظة.

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وسجل مؤشر إعانات البطالة الأمريكية ارتفاعا بنحو 751 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، فيم أشارت التوقعات إلى تسجيل ارتفاع بنحو 773 الف طلب.

وقد أظهرت بيانات الأسبوع الأسبق تسجيل ارتفاعا في طلبات إعانات البطالة الأمريكية بنحو 787 ألف طلب، لتحقق الأداء الأفضل منذ مارس الماضي.

وجدير بالذكر أن هذا المؤشر يقيس التغير في أعداد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي، ويتم تجميع بياناته بصفة أسبوعية.

كذلك فإن بيانات المؤشر الأولية لها تأثير قوي على أسواق المال بعكس إعانات البطالة المستمرة التي تقيس عدد الأشخاص المستفيدين من الإعانات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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