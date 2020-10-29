ستاندرد آند بورز وناسداك يرتفعان بداية التداولات بدعم من بيانات اقتصادية قوية

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_ ارتفع المؤشران ستاندرد ند بورز وناسداك في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت اليوم الخميس إثر بيانات اقتصادية مبشرة هدأت بعض المخاوف المتعلقة بزيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بينما تلقت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى دعما قبيل صدور تقاريرها المالية الفصلية.
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وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 6.54 نقطة أو 0.20 في المائة ليسجل 3277.57 نقطة.
وارتفع المؤشر ناسداك 59.60 نقطة أو 0.54 في المائة إلى 11064.47 نقطة.
وتراجع المؤشر داو جونز 38.97 نقطة بما يعادل 0.15 في المائة إلى 26480.98 نقطة.
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