لاجارد: جائحة كورونا تفاقم الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو في الأجل القريب

_ قالت رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي كريستين لاجارد اليوم إن تزايد الإصابات بكوفيد-19 والإجراءات الحكومية لاحتواء الجائحة أديا إلى “تدهور واضح” في الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو في الأجل القريب.

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وأبلغت لاجارد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع للمركزي الأوروبي أنه في حين أن إجراءات التحفيز التي اتخذها البنك منذ مارس ساعدت في دعم النشاط الاقتصادي، إلا أن المخاطر تميل “بشكل واضح” إلى ناحية التراجع.

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