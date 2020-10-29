ضم مؤتمر الاتحاد المصري للتأمين مع الأفروآسيوي في شرم الشيخ 2021

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين أمس الأربعاء الموافق 28 أكتوبر الجاري تشكيله الجديد بمقر الاتحاد، وذلك لمناقشة وبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالاتحاد المصرى للتأميــن .

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال علاء الزهيرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ان اجتماع مجلس الإدارة أقر عرض القوائم المالية والحسابات الختامية للاتحاد المصرى للتأمين عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2020 بصفة مبدئية قبل عرضها على مراقب الحسابات .

وأضاف علاء الزهيرى فى بيان صحفى، أن مجلس إدارة الاتحاد قد ناقش الطلب المقدم من الاتحاد الافرواسيوى للتأمين وإعاده التأمين بقيام الاتحاد المصرى للتأمين باستضافة المؤتمر العام للأتحاد الأفرواسيوى للتأمين وإعادة التأمين لعام 2021 والذى يتزامن مع ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين.

ووافق مجلس إدراة الاتحاد الافرو أسيوى للتأمين وإعادة التأمين على عقد مؤتمره لعام 2021 فى مصر بعد اعتذار دولة الامارات، وتقرر الموافقة على ضم المؤتمرين فى مؤتمر واحد يعقد فى شرم الشيخ .

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج