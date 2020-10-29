5 مرشحين لشغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين

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أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن تلقي 21 طلب ترشيح لشغل منصب الأمين العام للاتحاد، تم تصفيتهم إلى عدد 5 مرشحين فقط.
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وأوضح الاتحاد أن المرشحون الخمس هم طارق سيف، وعزة جابر، وأشرف اسماعيل، ومحمد امام، وهاني عمارة.
وقال إن المرشحين قاموا بعرض رؤيتهم المستقلبة لتطوير الاتحاد والعمل به خلال الاربع سنوات القادمة.
وأضاف أنه قد تم تأجيل الاختيار للتصفية النهائية، وسوف يتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد فى أقرب وقت للاختيار النهائى.
وقد تم تاجيل الاختيار للتصفية النهائية وسوف يتم عقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد فى أقرب وقت للاختيار النهائى.
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