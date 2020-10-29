البنك الدولي يتوقع تراجع تحويلات العاملين بالخارج 14% بحلول 2021

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سي إن بي سي _ توقع البنك الدولي أن تشهد تحويلات العمال المهاجرين إلى بلادهم بنحو 14% مع حلول عام 2021 مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019 بفعل استمرار تفشي كوفيد-19. والأزمة الاقتصادية التي خلفها.
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وتشير تقديرات البنك إلى أن تدفق التحويلات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من المتوقع انخفاضها بنحو 7% إلى 508 مليارات دولار في عام 2020.
ومن المقرر أن يتبع ذلك هبوط بنحو 7.5% في عام 2021 إلى 470 مليار دولار، وفقًا لتوقعات المؤسسة الدولية.
ويقارن ذلك مع توقعات التحويلات الصادرة في أبريل الماضي، التي كانت تشير لانخفاض بنحو 19.7% هذا العام، قبل تعافيها بنحو 5.6% في العام القادم.
ويعزو البنك الدولي أسباب تراجع التحويلات المالية من الخارج إلى ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات التوظيف في الدول التي تستضيف المهاجرين وأسعار النفط الضعيفة وانخفاض قيمة عملات الدول المصدرة للتحويلات مقابل الدولار الأمريكي.
ويشير البنك الدولي إلى أن تراجع التحويلات في العامين الحالي والمقبل سوف يؤثر على كافة المناطق، مع حقيقة أنه من المتوقع أن يكون الهبوط حادًا في أوروبا وآسيا الوسطى بنحو 16% و8% على الترتيب.
ومن المقرر أن تتراجع التحويلات في شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 11% و4% على التوالي، لكن من المتوقع تراجعها بنحو 0.2% في أمريكا اللاتينية.
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