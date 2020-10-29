بورصة وول ستريت تتعافى بدعم من مكاسب للتكنولوجيا وبيانات أمريكية قوية

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_ أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة يوم الخميس بدعم من مكاسب لشركات التكنولوجيا الكبرى قبيل تقارير الأرباح الفصلية وبيانات متفائلة بشأن الاقتصاد الأمريكي هدأت قلق المستثمرين إزاء زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا.
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وجاء التعافي بعد هبوط بأكثر من ثلاثة في المئة للمؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت في جلسة الأربعاء، وهو ما يبرز اشتداد تقلبات السوق قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية ومخاوف متنامية من تباطؤ اقتصادي آخر بسبب جائحة كوفيد-19 .
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 139.16 نقطة،أو 0.52 بالمئة، إلى 26659.11 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 39.08 نقطة، أو 1.20 بالمئة، ليغلق عند 3310.11 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 180.73 نقطة، أو 1.64 بالمئة، إلى 11185.59 نقطة.
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