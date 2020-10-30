الاتحاد الأوروبي يخصص 220 مليون يورو لنقل مصابي كورونا بين دوله

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فرانس برس _ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مساء الخميس، أن الاتحاد الأوروبي خصص 220 مليون يور لنقل مصابين بكوفيد-19 من دوله المتضررة بشدة من الفيروس إلى دول أعضاء أخرى تتوفر في مستشفياتها أسرة فارغة.
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ودعت المسؤولة عقب اجتماع عبر الفيديو مع قادة الدول الـ27 إلى تجميع المعطيات حول فيروس كورونا المستجد لأن “الاستعمال الجيد للمال يتطلب في المقابل معلومات جيدة”.
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