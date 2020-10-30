مبيعات التجزئة الألمانية تتراجع بأكثر من المتوقع في سبتمبر

_ أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يثبط آمالا في أن إنفاق الأسر سيساهم في قيادة تعاف قوي في أكبر اقتصاد بأوروبا في الربع الثالث بعد الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.

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وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة انخفضت 2.2 بالمئة على أساس شهري بالقيمة الحقيقية بعد تعديل بالخفض لزيادة 1.8 بالمئة في أغسطس، يأتي هذا مقارنة مع توقعات لرويترز بانخفاض 0.8 بالمئة.

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