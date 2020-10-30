الارشيف / مال وأعمال

مبيعات التجزئة الألمانية تتراجع بأكثر من المتوقع في سبتمبر

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

_ أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يثبط آمالا في أن إنفاق الأسر سيساهم في قيادة تعاف قوي في أكبر اقتصاد بأوروبا في الربع الثالث بعد الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة انخفضت 2.2 بالمئة على أساس شهري بالقيمة الحقيقية بعد تعديل بالخفض لزيادة 1.8 بالمئة في أغسطس، يأتي هذا مقارنة مع توقعات لرويترز بانخفاض 0.8 بالمئة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبيعات التجزئة الألمانية تتراجع بأكثر من المتوقع في سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا