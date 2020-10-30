مستثمر مصري يوقع اتفاقية للاستحواذ على فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز

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روسبا اليوم _ اقترب رجل الأعمال المصري، محمد الكشاشي، من الاستحواذ على أسهم فريق بيرنلي، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
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وذكرت تقارير إعلامية إنجليزية، أن الكشاشي، والمحامي الرياضي كريس فارنيل، وقعا اتفاقيات بيع وشراء مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الاتفاق مع رئيس نادي بيرنلي، مايك جارليك.
وبحسب التقارير، فسيدفع الكشاشي وشريكه فارنيل، حوالي 200 مليون جنيه إسترليني، للاستحواذ على بيرنلي، على أن يقوما بعدها بتدعيم صفوف النادي بلاعبين مميزين، لتوفير كافة الإمكانيات لمدرب الفريق، شون دايش.
ويحتل بيرنلي حاليا، المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد نقطة واحدة، بعد انقضاء ست جولات من منافسات “البريمير ليغ”.
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