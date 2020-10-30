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أسعار الذهب تصعد مع انخفاض الدولار وتنامي مخاوف الجائحة

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_ ربحت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ تراجع الدولار، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجددا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس في الولايات المتحدة وأوروبا مما يهدد بانحراف تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1869.16 دولار للأونصة قبيل افتتاح الأسواق الأوروبية.

وشهدت أسعار الذهب تراجعات حادة في الجلستين الماضيتين إذ خسر مكانته أمام الدولار كتحوط مفضل في مواجهة مخاطر تفاقم الجائحة والانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1869 دولارا.

وأوقف مؤشر الدولار ارتفاعه واستقر مقابل سلة من العملات مما يخفض تكلفة المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا “يبدو أن انتعاش الدولار بلغ نهايته”.

وأضاف “انتشار الفيروس سيوفر ضغطا إضافيا على الكونغرس لتقديم المزيد من الدعم… ذلك سيعزز تداول التحفيز مستقبلا”.

وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا للإصابات الجديدة في يوم واحد أمس الخميس، بينما أمرت ألمانيا وفرنسا بإجراءات عزل عام جديدة.

والذهب في مساره لتسجيل انخفاض للشهر الثالث على التوالي، مع تأثر المعنويات سلبا بفعل عدم إحراز تقدم بشان حزمة تحفيز أمريكية جديدة، إذ أن المعدن الأصفر يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وعلى الرغم من تراجعه في الآونة الأخيرة، فإن أسعار الذهب مرتفعة 24 بالمئة تقريبا منذ بداية العام بفضل إجراءات تحفيز غير مسبوقة على مستوى العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت أسعار الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.21 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 847.02 دولار وربح البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2205.66 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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