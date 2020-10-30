العجز التجاري التركي يزيد لثلاثة أمثاله تقريبا في سبتمبر

_ أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن العجز التجاري الخارجي للبلاد زاد 189.6 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر ليبلغ 4.828 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

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وقال المعهد إن الصادرات التركية زادت 4.8 بالمئة فيما قفزت الواردات 23 بالمئة مقارنة مع سبتمبر 2019. وفي أول تسعة أشهر من العام، قفز العجز التجاري 79.5 بالمئة إلى 37.86 مليار دولار.

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