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_ أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن العجز التجاري الخارجي للبلاد زاد 189.6 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر ليبلغ 4.828 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.
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وقال المعهد إن الصادرات التركية زادت 4.8 بالمئة فيما قفزت الواردات 23 بالمئة مقارنة مع سبتمبر 2019. وفي أول تسعة أشهر من العام، قفز العجز التجاري 79.5 بالمئة إلى 37.86 مليار دولار.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العجز التجاري التركي يزيد لثلاثة أمثاله تقريبا في سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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