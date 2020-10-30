الارشيف / مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الماضي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

_ فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الجمعة، مما يضعها على مسار تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ موجة بيع كثيفة في مارس، إذ تضغط جولة جديدة من إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس على التوقعات الاقتصادية.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

كما تضررت المعنويات جراء استجابة مخيبة للتوقعات لإعلانات أرباح شركات تكنولوجيا كبيرة في وول ستريت أمس، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا الأوروبي 0.8 بالمئة.

وتراجعت أسهم الشركات الموردة لأبل إيه.إم.إس وديالوج لأشباه الموصلات وإنفنيون تكنولوجيز بين 0.6 بالمئة و1.6 بالمئة بعد أن تسبب تدشين أبل متأخرة هواتف آيفون جديدة متوافقة مع الجيل الخامس لشبكات الهاتف المحمول في إرجاء العملاء شراء أجهزة جديدة.

وانخفض سهم إير فرانس-كيه.إل.إم أربعة بالمئة بعد أن كشفت الشركة عن تكبد خسارة فصلية تشغيلية 1.05 مليار يورو (1.24 مليار دولار) وحذرت من قدوم ما هو أسوأ في ظل تسبب ارتفاع جديد للإصابات بفيروس كورونا في فرض قيود جديدة على السفر.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من ستة بالمئة فيما قد يكون أسوأ هبوط منذ هوى 18 بالمئة في منتصف مارس.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأوروبية تتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا