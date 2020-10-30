الاقتصاد الألماني ينمو 8.2% في الربع الثالث رغم الجائحة

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وكالات _ يتجه الاقتصاد الألماني إلى التعافي عقب الانهيار المرتبط بجائحة كورونا في الربيع الماضي.
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وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الجمعة استنادا إلى بيانات مؤقتة أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ارتفع في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 8.2% مقارنة بالربع الثاني.
وبحسب البيانات، فإن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا تراجع في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، وهو الربع السابق لأزمة كورونا العالمية، بنسبة 4.2%.
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