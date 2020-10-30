اقتصاد منطقة اليورو ينمو في الربع الثالث بأفضل من التوقعات وعودة الإغلاق تهدد الانتعاش

_ انتعش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث، مع استفادت المنطقة من فترة الصيف مع القليل من القيود الاجتماعية.

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ومع ذلك، ينصب التركيز الآن على الربع الأخير من العام بعد أن أعلن أكبر اقتصادين، فرنسا وألمانيا، عن إغلاق على مستوى البلاد.

ونما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 12.7% في الربع الثالث، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لبيانات صادرة عن مكتب الاحصاءات في منطقة اليورو.

وكان خبراء استطلعت أراءهم قد توقعوا نموا بنسبة 9.4% في الربع الثالث.

وفي وقت سابق، قال مكتب الإحصاء الفرنسي في قراءة أولية إن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي نما بنسبة 18.2% بين يوليو وسبتمبر.

وفي ألمانيا، نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بنسبة 8.2% مقارنة بالربع السابق.

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