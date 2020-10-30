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_ انتعش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث، مع استفادت المنطقة من فترة الصيف مع القليل من القيود الاجتماعية.
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ومع ذلك، ينصب التركيز الآن على الربع الأخير من العام بعد أن أعلن أكبر اقتصادين، فرنسا وألمانيا، عن إغلاق على مستوى البلاد.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 12.7% في الربع الثالث، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لبيانات صادرة عن مكتب الاحصاءات في منطقة اليورو.
وكان خبراء استطلعت أراءهم قد توقعوا نموا بنسبة 9.4% في الربع الثالث.
وفي وقت سابق، قال مكتب الإحصاء الفرنسي في قراءة أولية إن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي نما بنسبة 18.2% بين يوليو وسبتمبر.
وفي ألمانيا، نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بنسبة 8.2% مقارنة بالربع السابق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتصاد منطقة اليورو ينمو في الربع الثالث بأفضل من التوقعات وعودة الإغلاق تهدد الانتعاش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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