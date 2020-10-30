وزير خارجية بريطانيا: فرض إجراءات عزل عام جديدة ليس حتميا

وكالات _قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الجمعة إن فرض عزل عام في سائر أنحاء بريطانيا ليس حتميا لاحتواء زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19، مضيفا أن تبني منهج للتعامل مع الأمر حسب الوضع في كل منطقة قد ينجح إذا التزام الجميع بالقواعد المحددة لمناطقهم.

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وسجلت بريطانيا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة يوميا في المتوسط على مدى الأسبوع الماضي و200 وفاة يوميا في المتوسط خلال الفترة نفسها.

وعبر راب عن اعتقاده أن الوضع خطير لكنه في الوقت نفسه أبدى ثقته في أسلوب الحكومة لمواجهة الأزمة.

وردا على سؤال بشأن ما إن كان من المحتم الآن فرض عزل عام في أنحاء البلاد قال راب “لا، لا اعتقد أن هذا صحيح لكن ما نسترشد به هو معدل (انتشار) الفيروس”.

وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “لمسنا بعض الأدلة على أنه منذ أن بدأنا تطبيق هذا المنهج المتدرج تباطأ معدل الزيادة”.

وتتبنى حكومة بريطانيا نظاما متدرجا للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في المناطق المحلية على الرغم من أن حزب العمال المعارض طالب بفرض عزل عام مؤقت للحد من تفشي العدوى.

وقال راب إن هذا الأسلوب “هو الوسيلة التي نتجنب بها المزيد من الإجراءات المشددة التي لا نريد اتخاذها نظرا لتأثيرها على الاقتصاد”.

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