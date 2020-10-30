وزير قطاع الأعمال يعلن تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم برأسمال 150 مليون جنيه

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فاروق يوسف _ أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، لإدارة المنظومة الكروية التابعة للنادي، برأسمال 150 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
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أضاف خلال احتفالية صعود نادي غزل المحلة للدوري الممتاز، أنه يجرى حاليًا تقييم أصول الشركة والتي تتضمن استاد، و3 ملاعب لعمليات الإحماء والتدريب.
وتابع، أن شركة غزل المحلة سيكون لها خطة مستقبلية طموحة تتركز على 4 محاور، منها تطوير الفريق الأول، والطرح العام بالبورصة، ودعم الناشئين، والأكاديميات.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن الطرح العام سيكون في البورصة سيكون على المدى القريب، بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات الورقية.
وأكد على أن شركة غزل المحلة ستملك النادي والملاعب بحق انتفاع 20 عامًا.
وقال وزير قطاع الأعمال إن التكلفة الاستثمارية لتطوير النادي تتراوح ما بين 350 مليون إلى 400 مليون.
وأشار إلى أن الشركة أيضًا ستتعاون مع الاتحادات وستتعاقد مع المدربين والاستشاريين لتطوير المواهب الكروية والتي تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 13 سنة.
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