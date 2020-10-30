إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة يفوق التوقعات في سبتمبر

_ زاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين أكثر من المتوقع في سبتمبر، لكن تجدد تنامي حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في أنحاء الولايات المتحدة قد يكبح الإنفاق في الربع الأخير من السنة.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، زاد 1.4 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه واحدا بالمئة في أغسطس.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن يزيد الإنفاق واحدا بالمئة في سبتمبر.

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