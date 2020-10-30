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إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة يفوق التوقعات في سبتمبر

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_ زاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين أكثر من المتوقع في سبتمبر، لكن تجدد تنامي حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في أنحاء الولايات المتحدة قد يكبح الإنفاق في الربع الأخير من السنة.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، زاد 1.4 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه واحدا بالمئة في أغسطس.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن يزيد الإنفاق واحدا بالمئة في سبتمبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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