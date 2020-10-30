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الأسهم الأمريكية تهبط عند الفتح مع تراجع التكنولوجيا وتنامي مخاوف كورونا

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_ تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عند الفتح اليوم الجمعة، متأثرة بعمليات بيع في شركات التكنولوجيا بعد تقارير نتائج دون التطلعات، بينما تفاقم التشاؤم من جراء زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس وبواعث القلق حيال الانتخابات الرئاسية.

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وفقد المؤشر داو جونز الصناعي 86.84 نقطة بما يعادل 0.33 بالمئة ليسجل 26572.27 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 15.85 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 3294.26 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 82.12 نقطة أو 0.73 بالمئة إلى 11103.47 نقطة عند الفتح.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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