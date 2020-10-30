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بريطانيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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_ سجلت بريطانيا اليوم الجمعة، 24405 حالات إصابة جديدة بمرض المستجد “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وكانت بيانات الحكومة قد أظهرت رصد 23065 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم أمس الخميس، مما يشير إلى النسق التصاعدي لعدد الإصابات في الأيام
الأخيرة.

وسجلت بريطانيا أيضا 274 حالة وفاة جديدة لأشخاص ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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