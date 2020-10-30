بريطانيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

_ سجلت بريطانيا اليوم الجمعة، 24405 حالات إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الماضية. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وكانت بيانات الحكومة قد أظهرت رصد 23065 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم أمس الخميس، مما يشير إلى النسق التصاعدي لعدد الإصابات في الأيام

الأخيرة. وسجلت بريطانيا أيضا 274 حالة وفاة جديدة لأشخاص ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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