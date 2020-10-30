سوني تجري محادثات لشراء كرانشي رول مقابل 950 مليون دولار

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_ أوردت صحيفة نيكي الاقتصادية اليوم أن سوني تجري محادثات نهائية مع إيه.تي أند تي لشراء خدمة كرانشي رول الأمريكية لبث الرسوم المتحركة اليابانية عبر الإنترنت في صفقة تتجاوز قيمتها المئة مليار ين (957 مليون دولار).
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وكرانشي رول لها 70 مليون مشترك في أنحاء العالم، وسيسمح الاستحواذ عليها لمجموعة الترفيه والإلكترونيات اليابانية بتعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة لاعبين عالميين مثل نتفلكس.
تأمل سوني، التي نالت حقا حصريا للتفاوض على شراء كرانشيرول، في تسخير تلك القناة الجديدة من أجل توزيع محتواها الترفيهي من الأفلام والموسيقي.
وأحجم متحدث باسم سوني عن التعليق.
كانت سوني اشترت فانيميشن برودكشنز لتوزيع الرسوم المتحركة والتي لها مليون مشترك غير مجاني، مقابل 143 مليون دولار في 2017.
تعزز الشركة أعمالها في مجالات الألعاب والترفيه في إطار إستراتيجية رئيسها التنفيذي كينتشيرو يوشيدا الرامية إلى تدعيم مصادر الإيرادات القادرة على تخفيف أثر تقلبات مبيعات الأجهزة.
ورفعت الشركة هذا الأسبوع توقعاتها للأرباح السنوية، إذ يواصل نشاط الألعاب استقطاب الطلب المرتبطة بملازمة المنازل بينما شهد فيلم الرسوم المتحركة اليابانية “قاتل الشياطين” (Demon Slayer) – الذي تشارك وحدة سوني للموسيقى في توزيعه – إقبالا جماهيريا قويا لدى بدء عرضه في اليابان.
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