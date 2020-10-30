النفط يهبط بفعل مخاوف الطلب ويتكبد خسارة للشهر الثاني

سي إن بي سي _ تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة ومنيت بخسائر للشهر الثاني على التوالي إذ تتأجج المخاوف حيال توقعات استهلاك الوقود في ظل تنامي الإصابات بمرض كوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة.

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وهبط خام برنت 19 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 37.46 دولار للبرميل، بعد ملامسة أدنى مستوى في خمسة أشهر 36.64 دولار في الجلسة السابقة. حل أجل عقد أقرب استحقاق لخام برنت اليوم وأغلق عقد يناير منخفضا 32 سنتا.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 38 سنتا ليغلق على 35.79 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضه إلى أقل سعر له منذ يونيو أمس الخميس عندما سجل 34.92 دولاراً.

وتراجع غرب تكساس 11% على مدار الشهر، بينما فقد برنت 10%.

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