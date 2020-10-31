شركة أبل تمحو 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في أكتوبر

سي إن بي سي _ تكبدت شركة أبل خسائر أسبوعية بنحو 5.4%، مما أدى إلى مسح نحو 87.8 مليار دولار من قيمتها السوقية. وعلى مدار شهر أكتوبر تكبدت الشركة خسائر في قيمتها السوقية بنحو 150 مليار دولار، حيث شهد السهم تراجعا بنسبة 6%، أسوأ أكتوبر منذ 2012.

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وبحسب ، فقد تسبب الإطلاق المتأخر لهواتف الجيل الخامس 5G في تأجيل عملاء شركة أبل شراء أجهزة جديدة، مما دفع الشركة للإبلاغ عن أكبر انخفاض فصلي في مبيعات آيفون منذ عامين.

ومنذ عام 2013، سلمت شركة أبل أجهزة آيفون جديدة كل شهر سبتمبر، لكن التأخير الناجم عن وباء فيروس كورونا دفع الإعلان إلى الوراء لمدة شهر، مع استمرار شحن بعض الأجهزة.

حتى مع ازدهار مبيعات أجهزة ماك وآيباد التي عززت إجمالي الإيرادات والأرباح بأفضل من توقعات المحللين، انخفضت مبيعات آيفون بنسبة 20.7% إلى 26.4 مليار دولار.

وتوقع المستثمرون انخفاض المبيعات من كوبرتينو، المنتج الأكثر مبيعًا لشركة كاليفورنيا، لكن التراجع كان أسوأ من المتوقع، خصوصًا في الصين، حيث يمكن لعدد أكبر من المستهلكين الوصول إلى 5G مقارنة بالولايات المتحدة أو أوروبا.

قالت شركة أبل إن الإيرادات والأرباح للربع الرابع المنتهي في 26 سبتمبر بلغت 64.7 مليار دولار و 73 سنتًا للسهم، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 63.7 مليار دولار و 70 سنتًا للسهم، وفقًا لبيانات IBES من ريفينيتيف.

ولكن تم تأجيل إعلان آيفون 12 الرائد حتى 13 أكتوبر، بعد عدة أسابيع من المعتاد، مما يعني عدم إدراج مبيعات آيفون في عطلة نهاية الأسبوع في نتائج الربع الرابع.

وفي مقابلة مع ، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك إنه متفائل بشأن دورة آيفون 12 بناءً على الأيام الخمسة الأولى من بيانات الشحن، مضيفًا: “5G هي فرصة تحدث مرة كل عقد، ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا لدخول السوق بالضبط عندما فعلنا ذلك، على الأقل في الولايات

كما أدى تأخر إصدار آيفون 12 إلى انخفاض المبيعات في الصين الكبرى بنسبة 28.5% إلى 7.95 مليار دولار.

وقال كوك إنه يتوقع أن تساعد أجهزة 5G الجديدة مبيعات آيفون في الصين.

وقال كوك لرويترز: “ما نراه في أوائل الأيام الخمسة الأولى يعطينا ثقة كبيرة بأن الصين ستعود للنمو في الربع الأول من السنة المالية”.

يذكر أن أبل لم تقدم توقعات لنمو الإيرادات، لكن المدير المالي لوكا مايستري قال إن الإيرادات من الخدمات والمنتجات بخلاف آيفون ستنمو بنسب مضاعفة في الربع الأول من السنة المالية، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

وقال إن إيرادات آيفون ستنمو أيضًا ، مما يعني أن السعر سيكون في خانة الآحاد، يتوقع المحللون ارتفاع إيرادات آيفون بنسبة 6.45 في المائة إلى 59.56 مليار دولار في الربع الأول، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

قال لوجان بيرك، المحلل لدى إدوارد جونز، إنه بينما ستنمو مبيعات آيفون هذه الدورة، ستكون مخيبة للآمال مقارنة بالتوقعات المرتفعة، حيث لا نعتقد أن 5G تمثل سببًا مقنعًا لموجة من الترقيات.

الجدير بالذكر أن أبل تمكنت من تعويض مبيعات آيفون المتقلبة في السنوات الأخيرة من خلال النمو المطرد في قطاع خدماتها، والذي يشمل بث الموسيقى والتلفزيون، وارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 16.3% إلى 14.5 مليار دولار، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 14 مليار دولار.

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