إصابات كورونا في العالم تتجاوز 45.24 مليون والوفيات مليون و183788

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_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 45.24 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و183788 حالة.
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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 228885 8984432
الهند 121090 8088851
البرازيل 158969 5494376
روسيا 27656 1599976
فرنسا 36020 1282769
إسبانيا 35639 1160083
الأرجنتين 30443 1143800
كولومبيا 30926 1053122
المملكة المتحدة 46229 989745
المكسيك 90773 912811
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
17 – العراق 10862 470633
24 – السعودية 5383 346880
32 – المغرب 3572 212038
38 – قطر 232 132343
40 – الإمارات 490 131508
42 – الكويت 773 125337
44 – عُمان 1208 114434
46 – مصر 6258 107376
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