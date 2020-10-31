إصابات كورونا في العالم تتجاوز 45.24 مليون والوفيات مليون و183788

_ أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 45.24 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و183788 حالة.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 228885 8984432

الهند 121090 8088851

البرازيل 158969 5494376

روسيا 27656 1599976

فرنسا 36020 1282769

إسبانيا 35639 1160083

الأرجنتين 30443 1143800

كولومبيا 30926 1053122

المملكة المتحدة 46229 989745

المكسيك 90773 912811

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

17 – العراق 10862 470633

24 – السعودية 5383 346880

32 – المغرب 3572 212038

38 – قطر 232 132343

40 – الإمارات 490 131508

42 – الكويت 773 125337

44 – عُمان 1208 114434

46 – مصر 6258 107376

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