الارشيف / مال وأعمال

انخفاض مؤشر مديري المشتريات للقطاع التحويلي الصيني في أكتوبر

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

شينخوا _ انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة التحويلية الصيني، وهو مقياس لنشاط المصانع، في شهر أكتوبر، لكنه ظل في منطقة التوسع بفضل التدابير الحكومية الداعمة للنمو.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع التحويلي 51.4 في أكتوبر، بانخفاض طفيف عن 51.5 في سبتمبر، وفق ما ذكرت المصلحة الوطنية للإحصاء اليوم السبت.

وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، بينما تشير دونه إلى الانكماش.

ويعكس المستوى الذي سجله مؤشر مديري المشتريات، والذي تجاوز توقعات عند 51.3، توسعا للشهر الثامن على التوالي.

وقال تشاو تشينغ خه كبير الإحصائيين في المصلحة المذكورة إن المؤشر الفرعي للإنتاج سجل 53.9، ليظل في منطقة التوسع بانخفاض 0.1 نقطة عن شهر سبتمبر، بينما بقي المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة دون تغيير عند 52.8 بما يشير إلى استمرار تحسن الطلب.

وارتفع المؤشران الفرعيان لطلبات التصدير الجديدة وطلبات الاستيراد الجديدة إلى مستوى 51 و 50.8 في أكتوبر، بزيادة 0.2 نقطة و0.4 نقطة على الترتيب مقارنة مع شهر سبتمبر.

كما أظهرت بيانات اليوم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التحويلي بالصين إلى 56.2 في أكتوبر، مقارنة مع 55.9 في سبتمبر.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض مؤشر مديري المشتريات للقطاع التحويلي الصيني في أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا