أمريكا ترصد أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا وتسجل رقما قياسيا عالميا

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_ أفادت حصيلة جمعتها أن الولايات المتحدة سجلت أمس الجمعة أعلى ارتفاع على الإطلاق في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حيث رصدت أكثر من 100 ألف إصابة جديدة لتتجاوز الرقم القياسي المسجل في اليوم السابق والبالغ 91 ألفا.
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وبلغت الحالات الجديدة 100233 وهو رقم قياسي عالمي للجائحة ويتجاوز العدد الذي أبلغت عنه الهند في يوم واحد وهو 97894 في سبتمبر .
وخلال الأيام العشرة الماضية تخطت الولايات المتحدة خمس مرات رقمها السابق القياسي في عدد الحالات اليومية والذي سجلته في يوليو وبلغ 77299 حالة.
ويشير عدد الحالات الجديدة خلال اليومين الماضيين إلى أن البلاد تسجل الآن أكثر من حالة جديدة واحدة كل ثانية.
وجاء الارتفاع القياسي في عدد الحالات قبل أربعة أيام فقط من انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء المقبل. وتهيمن جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة ما يقرب من 230 ألف شخص في الولايات المتحدة على المرحلة الأخيرة من السباق الانتخابي الذي يخوضه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
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