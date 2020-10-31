إهداء لروح محسن عادل.. شبرا الخير تكرم 64 من حفظة القرآن بالتعاون مع هيرميس وسيكو

كرمت جمعية شبرا الخير، أول جمعية خيرية شبابية في القليوبية، بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس وشركة سيكو مصر، بمناسبة المولد النبوي الشريف 64 طفلاً وطفلة من حفظة القرآن الكريم بمحافظة القليوبية بعد تفوقهم في مسابقة “أهل القرآن” لعام 2020، والتي نظمتها الجمعية للعام الثاني على التوالي، والمهداة إلى روح محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار ونائب رئيس بورصة مصر سابقاً ، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالقليوبية.

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وتعد مسابقة “أهل القرآن” أكبر وأقوى مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمحافظة القليوبية بمشاركة أكثر من 180 متسابقًا في خمسة مستويات مختلفة، حيث ضمت أصغر متسابقة في حفظ القرآن الكريم والبالغة من العمر أربع سنوات ونصف السنة، وتنوعت الجوائز للأطفال الفائزين بالمسابقة بين الهواتف المحمولة وبعض الجوائز المادية والعينية والمصاحف الشريفة وهدايا أخرى للمكرمين الأوائل.

وقال إيهاب فاروق، رئيس ومؤسس جمعية شبرا الخير: “احتفالنا هذا العام مختلف عن العام الماضي لفقدنا صديقاً عزيزاً على قلوبنا جميعاً وهو محسن عادل الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار والذي أقمنا مسابقة هذا العام على روحه الغالية الطاهرة.

وأضاف فاروق أن “مسابقة أهل القرآن نقيمها سنوياً بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونتمنى من الله أن نظل محافظين عليها بإذن الله، وساعدنا هذا العام في الجوائز المجموعة المالية هيرميس وشركة سيكو مصر للهواتف المحمولة”.

كانت الجمعية قد نجحت منذ تأسيسها بنهاية عام 2018 في توفير عشرات من المشروعات المتناهية الصغر للمرأة المعيلة وتسقيف عدد من المنازل، بجانب توزيع الآلاف من الكراتين الغذائية واللحوم والدواجن وتوزيع المئات من الأجهزة الكهربائية للعرائس اليتيمات وإقامة العديد من الحملات الاجتماعية، وكل ذلك تحت رعاية وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

وقال فاروق: “حرصنا على تكريم أبطال الجيش الأبيض الذين ساعدونا كثيراً خلال أزمة كورونا في التواصل مع المصابين وإرشادهم للبروتوكول العلاجي وتوفيره لهم. ولم نجد الوقت الحقيقي لتكريمهم، ولم نجد أفضل من مناسبة تكريم حفظة كتاب الله لنكرمهم في هذه الاحتفالية”.

ومنذ منتصف مارس وحتى يوليو الماضي، ركزت الجمعية جهودها على توفير البروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا المستجد بجانب عدد من أنابيب الأكسجين وأجهزة الاستنشاق وكراتين السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة الغنية بالفيتامينات، فضلا عن توزيع لحوم للحالات المصابة بفيروس كورونا والمعزولة منزلياً وكل المخالطين لها، وذلك من خلال حملة “احنا معاك”.

وقالت المجموعة المالية هيرميس: “ندعم جمعية شبرا الخير باستمرار، وذلك إيماناً بالشباب القائمين عليها وما يقدمونه من خدمات ومساعدات للأسر الأكثر احتياجاً بالمنطقة”، مشيرة إلى أن الهدف من مسابقة أهل القرآن “تعزيز دورنا الاجتماعي”.

وقالت شركة سيكو: “نتعاون دائماً مع جمعية شبرا الخير، ولن تكون هذه المرة هي الأخيرة، وتأتي ضمن دورنا وواجبنا الاجتماعي تجاه أهالينا في مصر وأطفالهم ولحثهم على تعلم وحفظ القرآن الكريم”.

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