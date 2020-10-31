هشام توفيق: مستمرون في تطوير قطاع الغزل والنسيج ونستهدف 3 مليار ربح خلال خمس سنوات

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فاروق يوسف _ أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برنامج هيكلة وتطوير قطاع الغزل والنسيج، والمقرر الانتهاء منه نهاية عام 2022.
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وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش احتفالية صعود نادي غزل المحلة في الدوري الممتاز، أن المستهدف تحويل الخسائر إلى أرباح، وتحقيق 3 مليار ربح بعد ثلاث سنوات من التشغيل وخمس سنوات من الآن.
أنه يجرى العمل في تطوير وإصلاح عدد كبير من الشركات والمصانع التابعة، وكذلك تأهيل المراكز التصديرية الأربعة والكائنة في مدن: المحلة، وشبين الكوم، وكفر الدوار، ودمياط، الهدف منها وجود مراكز تنمية متكاملة، تضمن تحقيق عنصر الجودة من بداية تجميع القطن حتى تصنيعه.
وأضاف أن الحصة الأكبر من الإنتاجية ستكون بغرض التصدير طلبيات المسوقين، وستكون هناك حصة للبيع إلى مصانع ملابس الجاهزة في السوق المحلية.
وقال إن حجم زراعة القطن في مصر تقدر بـ 1 مليون قنطار- وهو رقم ضئيل-، وفي العام القادم ستتمكن المحالج الجديد من حلج هذا الحجم من القطن بالطرق التكنولوجية الحديثة.
وأشار إلى أن عمليات التصنيع تتركز في 4 منتجات فقط، هم: ” القمصان، وأطقم السرائر، والفوط والبشاكير، والملابس الداخلية”، وأسعارها ستكون مرتفعة نظرًا لجودتها، وسيتم تسويقها في أكبر المراكز التجارية في الأسواق الخارجية.
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