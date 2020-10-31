وزير قطاع الأعمال: نتطلع لطرح شركة المحلة لكرة القدم في البورصة خلال أشهر

فاروق يوسف _ أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أمس، عن تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، برأسمال 150 مليون جنيه، والتي من المقرر طرحها في البورصة قريبًا.

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وقال في تصريحات للصحفيين على هامش احتفالية صعود غزل المحلة للدوري الممتاز، أنه تم الإنتهاء من إجراءات تأسيس الشركة بالفعل، وتحدثنا اللجنة الخماسية، باتحاد الكورة، و الهيئة العامة للرقابة المالية، بخصوص فكرة الطرح.

وأوضح، أن يكون للشركة أسهم ممتازة تمنح الشركة أصوات أكبر في الإدارة، وقد أشادوا بالفكرة، معبرًا عن أمله في أن يكون طرح الشركة بالبورصة خلال 3 أشهر.

أضاف أن الشركة لديها خطة ترتكز على خطة مكونة من 4 محاور هم: تطوير الفريق الأول، والطرح العام بالبورصة، ودعم الناشئين، والأكاديميات.

وأضاف ، أنه يجرى حاليًا تقييم أصول الشركة والتي تتضمن استاد، و3 ملاعب لعمليات الإحماء والتدريب.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن الطرح العام سيكون في البورصة سيكون على المدى القريب، بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات الورقية.

وأكد على أن شركة غزل المحلة ستملك النادي والملاعب بحق انتفاع 20 عامًا.

وقال وزير قطاع الأعمال إن التكلفة الاستثمارية لتطوير النادي تتراوح ما بين 350 مليون إلى 400 مليون.

وأشار إلى أن الشركة أيضًا ستتعاون مع الاتحادات وستتعاقد مع المدربين والاستشاريين لتطوير المواهب الكروية والتي تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 13 سنة.

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