هشام توفيق: توقيع 5 عقود لتصنيع السيارات قريبا.. و50 ألف قيمة الدعم للمشتريين

فاروق يوسف _ أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال على أنه يجرى العمل حاليًا على الإنتهاء من محفزات السيارات، ووضع اللمسات النهائية في دراسة الجدوى، تمهيدًا لتوقيع العقود الخمسة مع الجانب الصيني.

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أضاف، في تصريحات للصحفيين، خلال احتفالية صعود نادي غزل المحلة إلى الدوري الممتاز أمس، أن من ضمن المحفزات تقديم دعم مادي للمشترين بقيمة 50 ألف جنيه، تتحمله وزارة المالية.

وأشار إلى أولى عمليات الإنتاج للسيارات في مصر ستكون نهاية 2021.

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