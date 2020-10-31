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فاروق يوسف _ أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال على أنه يجرى العمل حاليًا على الإنتهاء من محفزات السيارات، ووضع اللمسات النهائية في دراسة الجدوى، تمهيدًا لتوقيع العقود الخمسة مع الجانب الصيني.
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أضاف، في تصريحات للصحفيين، خلال احتفالية صعود نادي غزل المحلة إلى الدوري الممتاز أمس، أن من ضمن المحفزات تقديم دعم مادي للمشترين بقيمة 50 ألف جنيه، تتحمله وزارة المالية.
وأشار إلى أولى عمليات الإنتاج للسيارات في مصر ستكون نهاية 2021.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام توفيق: توقيع 5 عقود لتصنيع السيارات قريبا.. و50 ألف قيمة الدعم للمشتريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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