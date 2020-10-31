وزير قطاع الأعمال: دراسة جدوى جارية لتطوير مصنع الكوك والاعتماد على تكنولوجية حديثة

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فاروق يوسف _ قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال إن هناك دراسة جارية لتطوير مصنع الكوك، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في نظم العمل، بدلًا من الآلات المتهالكة الموجودة حاليًا.
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أضاف في تصريحات للصحفيين، أمس، على هامش احتفالية إن الشركة حاليًا تعاني من أزمات، نتيجة توقف الحديد والصلب المشتري الرئيسي للكوك، هذا إلى جانب التصدير بخسارة، نتيجة شراء المواد الخام من أمريكا، وتصديره إلى الهند مرة أخرى مع انخفاض في القيمة التسعيرية، ينتج عنه خسائر.
وأوضح أن التطوير سيشمل بطارية رقم 3 خاصة وأنها تعتمد على تكنولوجيا قديمة في عملها.
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