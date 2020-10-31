هشام توفيق: 10 مليارات جنيه مستهدفة من طرح الأراضي غير المستغلة

فاروق يوسف _ قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه تم طرح العديد من الأراضي غير المستغلة لشركة الغزل والنسيج، لتطويرها بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وأضاف أن الوزارة تنتقي حاليًا قطعنين أرض في منطقتي السيوف والأهلية، بمحور ترعة المحمودية، وبعض من الأراضي الأخرى.

وقال إن وزارة الإسكان شريك في توفير 10 مليار جنيه من خلال تطوير وبيع الأراضي، في تمويل تطوير قطاع الغزل والنسيج.

وتبلغ تكلفة تطوير الغزل والنسيج، نحو 21 مليار جنيه، تم توفير عبر قروض من بنوك ومؤسسات دولية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج