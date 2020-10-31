رئيس وزراء العراق يدعو الشركات المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مباحثات وفدي الحكومتين الخاصة بأعمال اللجنة العليا المشتركة.

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وأشاد الكاظمي، في مستهل الاجتماع، بالعلاقات الأخوية بين البلدين، ورغبة العراق بتطويرها الى مستوى علاقات إستراتيجية تخدم مصلحة البلدين، كما أشاد بموقف مصر الداعم للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وعبّر الكاظمي، عن سعادته لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، وسيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء، والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية.

وأكد على أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار، داعيا الشركات المصرية إلى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة.

وكانت اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، قد بدأت أعمالها التحضيرية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 28 تشرين الحالي، بمشاركة عدد من وزراء البلدين، في القطاعات التي يجري البحث والتعاون بشأنها.

وتتركز المباحثات على مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من القطاعات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في النهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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