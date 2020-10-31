جونسون يدرس فرض إجراءات عزل عام على البلاد مجددا

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سبوتنيك نيوز _ أعلن مسؤول حكومي بريطاني، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يدرس فرض إجراءات عزل عام مجددا لمدة شهر في البلاد الأسبوع المقبل بعد معلومات عن انتشار فيروس كورونا بوتيرة سريعة.
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وقال المسؤول إن الإجراءات الجديدة لا تزال قيد المناقشة ولم يُتخذ قرار نهائي. .
وبحسب الوكالة فإنه من المتوقع أن يعقد جونسون مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل للإعلان عن الإجراءات الجديدة التي ستسمح فقط باستمرار فتح المتاجر الأساسية والمدارس ودور الحضانة والجامعات.
وقال جونسون قبل أسبوعين إنه يريد تجنب “معاناة” إجراءات العزل العام بينما كان يدافع عن استراتيجيته لفرض مجموعة من القيود المحلية.
وتواجه المملكة المتحدة، مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، زيادة في عدد الحالات الإصابة والقتلى بفيروس كورونا.
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