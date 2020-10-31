مصر والعراق يوقعان 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الصناعة والنقل والبترول

دوت الخليج – شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، مراسم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.

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وتشمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي جرى توقيعها بمقر مجلس الوزراء العراقي:

1. مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة النفط العراقية، وقعها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس إحسان عبد الجبار، وزير النفط العراقي.

2. مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وسالار عبد الستار محمد، وزير العدل العراقي.

3. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومهدي رشيد الحمداني، وزير الموارد المائية العراقي.

4. مذكرة تعاون بين كل من سوق العراق للأوراق المالية، والبورصة المصرية، وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وطه أحمد عبد السلام، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية.

5. البرنامج التنفيذي الثنائي للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، وقعته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي.

6. مذكرة تفاهم في المجالات الصحية والدوائية والتدريبية، وقعتها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، و الدكتور حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي.

7. اتفاقية النقل البحري، وقعها المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وناصر حسين بندر، وزير النقل العراقي.

8. مذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور، وقعها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والأشغال العامة العراقية.

9. مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد، وقعه الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتعات العمرانية، والمهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقية.

10. مذكرة تفاهم في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض، وقعتها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علاء أحمد حسن، وزير التجارة العراقي.

11. بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وقعته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومنهل محمود عبد الرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

12. مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، وقعتها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومنهل محمود عبد الرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

13. مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومنهل محمود عبد الرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

14. مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار، وقعها المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة سها النجار، رئيس هيئة الإستثمار العراقي.

15. بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الصناعات المصرية، وقعه محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعلي صبيح علي الساعدي، رئيس اتحاد الصناعات العراقي.

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