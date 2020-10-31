تاج مصر تستهدف 500 مليون جنيه من مشروعي إزدان مول وديجويا بالعاصمة الإدارية

دوت الخليج – تعتزم شركة تاج مصر للتطوير إطلاق مول إزدان «Ezdan» بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة إلى جانب حزمة من مشروعاتها التي تعمل عليها، وفق مصطفى خليل رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أنها تستهدف تحقيق 500 مليون جنيه مبيعات من الطرح القادم بمشروعي المول التجاري وكمباوند ديجويا.

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ويقع مول إزدان بحي السياحة والترفية على مساحة 10450 متر مربع ويضم دور أرضي و5 أدوار متكررة، مشيرا إلى أن المشروع يضم 160 محل تجاري بمساحات تتراوح بين 30 إلى 140 متر مربع.

ولفت مصطفى خليل إلى أن الشركة تستهدف تسويق نحو 35% من مول إزدان خلال معرض سيتي سكيب بمبيعات تعاقدية مستهدفة بنحو 300 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم كذلك طرح المرحلة الثالثة من كمبوند ديجويا، وتستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية به بنحو 200 مليون جنيه، ويقع كمبوند ديجويا “DE JOYA” بالحي R8 بالعاصمة الإدارية على مساحة 23 فدان، باستثمارات تقدر بنحو ملياري جنيه.

ويضم كمبوند ديجويا 32 عمارة سكنية، ومول تجاري على مساحة 15.000 متر مربع، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاءات في المشروع بعد 3 سنوات.

وتعتزم الشركة كذلك طرح المرحلة الأولى من «ديجويا ستريب مول» بالحي R8 بالعاصمة الإدارية بواجهة 600 متر ويتكون من دورين تجاري ودور إداري.

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