مبيعات سوق السيارات المصرية تنمو 11.25% في سبتمبر

شاهندة إبراهيم – كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن مواصلة القطاع المصري تسجيله أداء متنامي لترتفع المبيعات الإجمالية بنسبة بلغت 11.25%، وذلك بعدما حققت بيع 22 ألفا و905 وحدات خلال شهر سبتمبر الماضي، في مقابل 20 ألفا و589 مركبة مباعة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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وارتفعت أيضًا مبيعات سيارات الركوب بنحو 24%، وبلغ مجمل مبيعاتها 17 ألفا و51 عربة، بدلًا من 13 ألفا و734 وحدة.

ونمت مبيعات الشاحنات هي الأخرى بنسبة 9.6%، مسجلة بيع 3 آلاف و348 ناقلة، مقارنة بنحو 3 آلاف و55 وحدة.

وسارت مبيعات الأتوبيسات عكس تيار الصعود المسيطر على السوق، لتهبط بنسبة 34.1%، فقد وصل إجمالي بيعها 2,506 حافلة نقل الركاب، في مقابل 3 آلاف و800 عربة.

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