أميك: 21.57% ارتفاعا في مبيعات السيارات خلال 9 شهور

شاهندة إبراهيم – حققت مبيعات سوق السيارات المصرية بمختلف أنواعها (ركوب وشاحنات وأتوبيسات) ارتفاعًا نسبته 21.57% خلال الفترة المنتهية من 2020، حيث وصلت إلى 152 ألفا و332 وحدة في مقابل 125 ألفا و306 مركبة بيعت في الشهور التسعة الأولى من 2019.

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وظل قطاع سيارات الركوب محافظًا على الأداء الصعودي مرتفعًا بنحو 23%، بعدما نجح في بيع 107 آلاف و617 وحدة، مقارنة مع 87 ألفا و272 مركبة تم تسويقها في الفترة المناظرة من العام الماضي.

واقتنصت مبيعات الأتوبيسات أكبر نصيب من نمو المبيعات الإجمالية للسوق، لتستحوذ على نسبة 38.9%، بعدما باعت 19 ألفا و227 حافلة، في مقابل 13 ألفا و842 وحدة.

كما نمت أيضًا مبيعات الشاحنات بنسبة 5%، فقد بلغ مجمل مبيعاتها خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى سبتمبر الماضي نحو 25 ألفا و488 عربة مقارنة مع 24 ألفا و192 وحدة.

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