مبيعات السيارات الأوروبية والصينية تواصل النمو وسط أداء متراجع للمناشئ الأخرى

شاهندة إبراهيم – أظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، مواصلة مبيعات المركبات الأوروبية النمو في السوق المصرية للشهر التاسع على التوالي، لتمثل نحو 60.4% بعد أن توقفت حركة بيعها عند عتبة 34 ألفا و993 وحدة مباعة على أساس سنوي، في مقابل 21 ألفا و811 عربة تم تسويقها في الفترة المناظرة من العام الماضي.

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كما حافظت السيارات الصينية على اقتناصها نسبة كبيرة من مبيعات السوق من حيث تصنيف المناشئ، لتوازي نحو 87.5% بحجم بيع 18 ألفا و280 وحدة، مقارنة مع 9 آلاف و751 مركبة.

في المقابل واصلت مبيعات المناشئ الكورية والأمريكية واليابانية أداءها المتراجع.

وتساوت نسبة تراجع كل من السيارات ذات المناشئ الكورية واليابانية لأول مرة منذ 9 أشهر، بنحو 4.4%، بحجم بيع 19 ألفا و322 وحدة، و26 ألفا و6 سيارات على التوالي، في مقابل 18 ألفا و513 سيارة، و27 ألفا و212 وحدة على الترتيب.

وتراجعت أيضًا مبيعات السيارات الأمريكية بنسبة 9.7%، بعد أن توقفت مبيعاتها عند حدود 9 آلاف و16 مركبة، في مقابل 9 آلاف و985 وحدة.

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