هيونداي تقتنص صدارة سيارات الركوب الأكثر مبيعا خلال 9 أشهر

شاهندة إبراهيم – اقتنصت العلامة الكورية هيونداي مركز صدارة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا خلال الشهور التسع الأولى من 2020، بعدما نجحت في بيع 12 ألفا و472 وحدة، مقارنة مع 13 ألفا و112 مركبة مباعة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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وجاءت تويوتا في المركز الوصيف بعدما باعت 11 ألفا و449 سيارة، بدلًا من 9 آلاف و227 وحدة.

واستحوذت نيسان على المركز الثالث بالرغم من تراجع مبيعاتها التي وصلت إلى 11 ألفا و408 وحدات، بدلًا من 13 ألفا و667 سيارة.

وجاء المركز الرابع من نصيب رينو الفرنسية التي نمت مبيعاتها محققة بيع 10 آلاف و250 سيارة، في مقابل 9 آلاف و810 وحدات، وتلتها إم جي الصينية بعدما نجح وكيلها في تسويق 8 آلاف و653 عربة.

وحلت فيات في المركز السادس التي شهدت مبيعاتها أداء مذهل على مدار الشهور التسع الأولى المنتهية من 2020 فقد بلغت نحو 8 آلاف و619 سيارة، مقارنة مع 2,714 وحدة.

وظهرت شيفروليه الأمريكية في المركز السابع بعدما وصل مجمل مبيعاتها إلى 6 آلاف و981 سيارة، بدلًا من 7 آلاف و743 وحدة.

وذهب المركز الثامن للعلامة الكورية كيا التي تُسجل مبيعاتها نموًا مضطردًا بالرغم من تراجع الماركات الأخرى التي تأتي من نفس المنشأ، فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 6 آلاف و850 سيارة، بدلًا من 5 آلاف و401 وحدة.

وحصلت شيري الصينية في المركز التاسع بعدما باعت 6 آلاف و90 وحدة، مقارنة مع 2,825 سيارة، وأعقبتها بيجو الفرنسية بواقع 5,200 آلاف و200 عربة، في مقابل 5 آلاف و479 سيارة.

وسجلت أوبل مبيعات بنحو 5,144 آلاف و144 سيارة، سيطرت بها على المركز الحادي عشرفي قائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا، في مقابل ما تم تحقيقه في الفترة ذاتها من العام الماضي ومثل نحو872 وحدة.

وواصلت سيتروين الفرنسية أدائها المتنامي، محققة مبيعات تُقدر بنحو 3 آلاف و306 وحدات أودعتها في المركز الثاني عشر، في مقابل 903 وحدات في الفترة المناظرة من العام الماضي.

ولحقت بي واي دي الصينية بقائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا خلال 9 أشهر، بعد أن توقفت مبيعاتها عند 2,747 سيارة، في مقابل 4 آلاف و285 وحدة.

أما العلامات الأخرى حققت مبيعات مجمعة قُدرت بنحو 8 آلاف و448 وحدة، في مقابل 11 ألفا و234 عربة.

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